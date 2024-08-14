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Sakarya'da işçilerin kaldığı prefabrik tavanı çöktü! Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 14.08.2024 00:18
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Sakarya’da işçilerin kaldığı prefabrik tavanı çöktü! Yaralılar var

Sakarya'da hastane inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının metal tavanının çökmesi sonucu 15 kişi hafif yaralandı. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yaptığı açıklamada, "Bir kişinin ayağı kırık, en ağır olanı o. Diğerleri hafif hasarla atlattı. Olayla ilgili idari ve adli soruşturmalar yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

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