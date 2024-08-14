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İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 25 kişi yakalandı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 00:59
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İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 25 kişi yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 5'i çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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