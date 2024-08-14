14 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Sinem evinde ölü bulundu sevgilisi tutuklandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 13:27
ABONE OL
Sinem evinde ölü bulundu sevgilisi tutuklandı

Eskişehir'de hakkında 'intihar ihbarı' yapılan Sinem Çinğiloğlu (23), evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm sonrası gözaltına alınan sevgilisi A.Ö. (27) tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör