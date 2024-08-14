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Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu! Emeklilere ücretsiz olacak

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 13:08
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Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu! Emeklilere ücretsiz olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, emeklilere girişleri ücretsiz olan halk plajlarında şezlong ve şemsiyelerin de ücretsiz olacağını açıkladı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emeklilerimize müjdelerimiz devam ediyor. Emekliler Yılı kapsamında, halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak" dedi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize müjdelerimiz devam ediyor. Emekliler Yılı kapsamında, halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un emekli paylaşımıKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un emekli paylaşımı

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