Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu! Emeklilere ücretsiz olacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, emeklilere girişleri ücretsiz olan halk plajlarında şezlong ve şemsiyelerin de ücretsiz olacağını açıkladı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emeklilerimize müjdelerimiz devam ediyor. Emekliler Yılı kapsamında, halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak" dedi.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize müjdelerimiz devam ediyor. Emekliler Yılı kapsamında, halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak" dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Vizesiz ülkeler 2024 | Bu ülkelere giderken vizeye gerek yok: İşte tam liste...
- TOKİ'den az peşinatlı uzun vade imkanı! Hemen anahtar teslim konut duyurusu yapıldı: 43 ilde 310 gayrimenkulde...
- Şipşak IQ testi geldi: Resimde kaç kurt var? 500 kişiden sadece 5'i bulabildi!
- Yeşilçam'ın "Bir Teselli Var" filminde bakın ne ortaya çıktı! Orhan Gencebay'ın efsane filmiydi... "Nasıl fark etmedik"
- Tarım Kredi'de yeni katalogla fiyatlar yarı yarıya düştü! İşte indirimli liste: Buğday unu, pirinç , krema, soda, sucuk...
- İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14'lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...
- DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÖSYM AİS | DGS sonuçları açıklandı mı? 2024 Dikey Geçiş Sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak?
- LGS 3. Nakil Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2024 LGS 3. Nakil başvuruları bitti mi, ne zaman son? Lise ek tercih takvimi...
- 82 83 84 85 plaka kodu o ilçelere dağıtıldı! Türkiye'nin il haritası artık...
- İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14'lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...
- YKS ek tercih KILAVUZU 2024 | Üniversite ikinci tercihler ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? ÖSYM Üniversite 2. ek tercih nasıl yapılır?
- Kediler bizimle bakın nasıl konuşuyor: Meğer gözlerini kıstığında...