14 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Isparta'da narkotik operasyonunda 15 kilogram esrar ele geçirildi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 13:31
ABONE OL
Isparta’da narkotik operasyonunda 15 kilogram esrar ele geçirildi

Isparta'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 15 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. 1 şahıs ise tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör