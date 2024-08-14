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Şanlıurfa'da 6 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 15:21
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Şanlıurfa’da 6 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde bir depoda 6 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

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