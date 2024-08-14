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Adana'da 19 ruhsatsız silah ele geçirildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 15:22
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Adana’da 19 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 19 ruhsatsız silah bulundu.

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