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Muğla açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 26 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 00:13
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Muğla açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 26 kişi yakalandı

Muğla açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı, 12 göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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