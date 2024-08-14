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Nişantaşı'ndaki ünlü estetik merkezinde "Çene dolgusu" skandalı! Kalitesiz ürün kullanılmış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 12:03
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Nişantaşı’ndaki ünlü estetik merkezinde Çene dolgusu skandalı! Kalitesiz ürün kullanılmış

Makyaj sanatçısı Arzu Yurter, Nişantaşı'ndaki ünlü estetik merkezinin sahibi olan Nalan Aydın'a gitti. Yurter, gittiği estetik merkezinde Çene dolgu yaptırmak istedi. Talihsiz kadının, yaptırdığı çene dolgusu sonrasında yüzünde beze ve şişlikler meydana geldi. Hakim, doktorculuk oynayan Aydın'a bakın ne kaç yıl ceza verdi…

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