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İstanbul'da 45 gün sürecek yol çalışması! O güzergahta trafik 2 şeride düşecek

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 12:35
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İstanbul’da 45 gün sürecek yol çalışması! O güzergahta trafik 2 şeride düşecek

İstanbul'da metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması yeniden başladı. Yaklaşık 45 gün sürmesi beklenen çalışma ile ilgili olarak açıklama yapılırken, D-100 kara yolu Kadıköy istikametinin 2 şeride düşeceği öğrenildi.

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