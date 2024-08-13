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İş yerinde çalıştığı arkadaşını silahla vurdu! Olayla ilgili soruşturma sürüyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 22:58
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İş yerinde çalıştığı arkadaşını silahla vurdu! Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde F.Y. isimli kişi, aynı iş yerinde çalıştığı öğrenilen M.K.'yi silahla göğsünden vurdu. Olay yerinden kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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