Malatya'da katliam gibi kaza! 2 kişi can verdi
Malatya- Elazığ karayolu Çiftlik mevkiinde 3 otomobil çarpıştı. Yaşanan korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurettin Demir idaresindeki 06 EJR 920 plakalı otomobil ile A.T. yönetimindeki 44 ABN 797 plakalı araç ve Hasan Hüseyin Demirtaş idaresindeki 34 GRA 101 plakalı otomobil çarpıştı.
2 KİŞİ ÖLDÜ, YARALILARIN DURUMU AĞIR
Kazada Hasan Hüseyin Demirtaş (68) olay yerinde, Nurettin Demir (53) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, A.T., H.Ç., Y.G. ile H.Ö. yaralandı. Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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