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Konya'da otomobilin çarptığı genç kız öldü

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 09:58
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Konya’da otomobilin çarptığı genç kız öldü

Konya'nın Kulu ilçesinde, otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

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