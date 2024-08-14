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Antalya tek katlı ev yandı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 09:59
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Antalya tek katlı ev yandı

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev tamamen yandı.

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