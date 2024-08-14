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Karabük'te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye para cezası verildi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 14:02
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Karabük’te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye para cezası verildi

Karabük'te tehlikeli yük taşıyan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye 2 bin 946 lira ceza uygulandı.

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