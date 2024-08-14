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Başakşehir'de otluk alandan ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 14:04
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Başakşehir’de otluk alandan ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Başakşehir'de otluk alanda başlayıp ağaçların bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

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