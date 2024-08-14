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Çorum'da kamp yaparken kaybolan kişinin baraj gölünde cesedi bulundu

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 13:55
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Çorum’da kamp yaparken kaybolan kişinin baraj gölünde cesedi bulundu

Son dakika haberine göre Çorum'un Kargı ilçesinde kamp yaparken kaybolan kişinin cesedi, AFAD ekiplerince Boyabat Barajı gölünde bulundu.

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