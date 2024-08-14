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Aydın'da motosiklet kazası! 1'i ağır 3 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 01:16
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Aydın’da motosiklet kazası! 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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