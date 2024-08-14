Yaptığı hata bir evi kül etti! 2 katlı ev alev topuna döndü

Banyo sobasını yakarken 2 katlı ev küle döndü.

YANGINDA HASAR BÜYÜK: EV KÜL OLDU

İtfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakikalık müdahale ile evdeki yangını kontrol altına aldı. Yangının binanın hemen yanındaki 3 katlı eve sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çalışma yürüttü. Yandaki evin terasına çıkan itfaiye ekipleri yangına buradan müdahale etti. Ev kısa sürede küle dönerken, yangın çevrede büyük paniğe neden oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın ile ilgili olarak Orhangazi Jandarma Komutanlığı ve itfaiye ekipleri soruşturma başlattı.