Yaptığı hata bir evi kül etti! 2 katlı ev alev topuna döndü
Bursa'da ahşap evde banyo sobasını yakmak isteyen ev sahibi bir anda kendini alevler içinde buldu. Banyo sobasından çıkan yangın, evi tamamen küle çevirirken alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında ev resmen küle döndü.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki katlı ahşap ve kerpiç bir evde ev sahibinin banyo sobasını yaktığı esnada meydana gelen yangın, evi tamamen küle döndürdü.
SOBA YAKMAK İSTERKEN YANGIN ÇIKTI!
Yangın, Orhangazi'ye bağlı Yeni Sölöz Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, B.K (70) ile eşi S.K (65) yaşadığı iki katlı ahşap ve kerpiç ağırlıklı evde S.K evin banyo sobasını yakmaya çalışırken bir anda banyoda yangın çıktı.
Kısa sürede evi alevler kaplarken evde tek başına olan S.K kendisini evin dışına attı.
ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Banyoda başlayan yangın bir anda evin tamamını sardı. Komşular yangını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
YANGINDA HASAR BÜYÜK: EV KÜL OLDU
İtfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakikalık müdahale ile evdeki yangını kontrol altına aldı. Yangının binanın hemen yanındaki 3 katlı eve sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çalışma yürüttü. Yandaki evin terasına çıkan itfaiye ekipleri yangına buradan müdahale etti. Ev kısa sürede küle dönerken, yangın çevrede büyük paniğe neden oldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangın ile ilgili olarak Orhangazi Jandarma Komutanlığı ve itfaiye ekipleri soruşturma başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 82 83 84 85 plaka kodu o ilçelere dağıtıldı! Türkiye'nin il haritası artık...
- İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14'lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...
- YKS ek tercih KILAVUZU 2024 | Üniversite ikinci tercihler ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? ÖSYM Üniversite 2. ek tercih nasıl yapılır?
- Kediler bizimle bakın nasıl konuşuyor: Meğer gözlerini kıstığında...
- 63'lük Safiye Soyman 3 haftada mum gibi eridi! Tek yöntemle 58 kiloya bakın nasıl düştü: İşte sırrı...
- AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 | MEB Açık Lise 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, son durum ne? "aolweb.meb.gov.tr"
- 1993 1998 2001 2008 SGK girişine tam isabet emeklilik! 46 48 50 yaşa prim gün kılavuzu oluştu
- Kişilik Testi: Bir tane "S" harfi seçin! Kendiniz hakkında en gizli sırrı öğrenin!
- Çamaşır makineniz 40 yıl daha çalıştıracak sırrı ustalar verdi: Her ay bir defa bu programda...
- BİLSEM Kayıt Tarihleri 2024 | MEB BİLSEM kayıtları başladı mı, ne zaman? BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?
- Detaylar geldi: Devletten 700 bin TL hibe + 100 bin TL destek piyangosu!
- 40 kilo birden verdiren Işın Karaca diyeti! 51'lik şarkıcı bu yöntemle ne ödem ne yağ bıraktı: Günde sadece 10 adet...