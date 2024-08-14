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Yaptığı hata bir evi kül etti! 2 katlı ev alev topuna döndü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 01:10 Güncelleme: 14.08.2024 01:13
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Yaptığı hata bir evi kül etti! 2 katlı ev alev topuna döndü

Bursa'da ahşap evde banyo sobasını yakmak isteyen ev sahibi bir anda kendini alevler içinde buldu. Banyo sobasından çıkan yangın, evi tamamen küle çevirirken alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında ev resmen küle döndü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki katlı ahşap ve kerpiç bir evde ev sahibinin banyo sobasını yaktığı esnada meydana gelen yangın, evi tamamen küle döndürdü.

SOBA YAKMAK İSTERKEN YANGIN ÇIKTI!

Yangın, Orhangazi'ye bağlı Yeni Sölöz Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, B.K (70) ile eşi S.K (65) yaşadığı iki katlı ahşap ve kerpiç ağırlıklı evde S.K evin banyo sobasını yakmaya çalışırken bir anda banyoda yangın çıktı.

Banyo sobasını yakarken 2 katlı ev küle döndü.Banyo sobasını yakarken 2 katlı ev küle döndü.

Kısa sürede evi alevler kaplarken evde tek başına olan S.K kendisini evin dışına attı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Banyoda başlayan yangın bir anda evin tamamını sardı. Komşular yangını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Banyo sobasını yakarken 2 katlı ev küle döndü.Banyo sobasını yakarken 2 katlı ev küle döndü.

YANGINDA HASAR BÜYÜK: EV KÜL OLDU

İtfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakikalık müdahale ile evdeki yangını kontrol altına aldı. Yangının binanın hemen yanındaki 3 katlı eve sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çalışma yürüttü. Yandaki evin terasına çıkan itfaiye ekipleri yangına buradan müdahale etti. Ev kısa sürede küle dönerken, yangın çevrede büyük paniğe neden oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangın ile ilgili olarak Orhangazi Jandarma Komutanlığı ve itfaiye ekipleri soruşturma başlattı.

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