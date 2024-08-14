Gençlerin tercihi tren oldu! Yüzde 15 indirimle seyahat ettiler

2024'te şu ana kadar (14 Ağustos) yaklaşık 4 milyon genç trenle seyahat etti

EĞİTİM VEYA İŞ HAYATININ BAŞINDA OLAN GENÇLERE DESTEK

Bakan Uraloğlu, gençlerimize yönelik tren indirimini hayata geçirmelerinin birkaç önemli nedeni olduğunun da altını çizerek, "Eğitim veya iş hayatının başında olan gençlerimizi düşünerek, bütçelerini zorlamadan seyahat edebilmeleri için bu indirim imkanı sunduk. Böylece, ekonomik açıdan onları desteklemeyi ve çevreye duyarlı bir seyahat seçeneği olan demiryoluyla gençlerimizi bu tür ulaşım alternatiflerine yönlendirerek, hem doğayı koruma bilincini artırmayı hem de ülkemizin gelecekteki ulaşım politikalarına yön vermeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu. Her gencin, hangi şartlarda olursa olsun, Türkiye'nin dört bir yanını keşfetmesini arzuladıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, ilerleyen dönemlerde de bu tür indirimlerle daha fazla gencin demiryolu ulaşımını tercih etmesini sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.