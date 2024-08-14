Gençlerin tercihi tren oldu! Yüzde 15 indirimle seyahat ettiler
Gençlere tren seyahatlerinde sunulan yüzde 15 indirim fırsatından 2024'te şu ana kadar (14 Ağustos) 3 milyon 785 binden fazla genç faydalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İndirim uygulanan 13-26 yaş arasındaki gençlerimiz anahat, bölgesel ve Yüksek Hızlı Trenlerimize büyük bir ilgi gösterdi." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen YHT, anahat ve bölgesel trenlerle 2024 yılının başından bu yana 3 milyon 785 bin 622 gencin 13 – 26 yaş arasına uygulanan yüzde 15 indirim uygulamasından faydalandığını açıklayarak, "2024 yılının başından bugüne kadar anahat trenlerimizle 629 bin 848, bölgesel trenlerimizle 773 bin 321 ve Yüksek Hızlı Trenlerimizle 2 milyon 382 bin 453 genç vatandaşımız indirimli seyahat etti, sevdiklerine kavuştu, yeni yerler keşfetti." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından 13 – 26 yaş arası gençlere tanınan yüzde 15 indirim uygulamasından 2024 yılının başından bugüne kadar 3 milyon 785 bin 622 gencin faydalandığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda uyguladığımız demiryolu öncelikli politikalar sayesinde gençlerimizin de tren seyahatine olan ilgisi gün geçtikçe artıyor. Ülkemizi Yüksek Hızlı Tren ile tanıştırmamız, konvansiyonel hatlarda yaptığımız iyileştirmelerle seyahat konforunu artırmamız demiryolunun daha çok rağbet görmesine vesile oldu." dedi.
2 MİLYON 382 BİN 453 GENÇ YHT İLE SEYAHAT ETTİ
Bakan Uraloğlu, geleceğin teminatı gençler için uygulanan indirim politikası ile hem ekonomik hem konforlu hem de güvenli bir seyahat imkânı sunduklarını belirterek, "İndirim uygulanan 13-26 yaş arasındaki gençlerimiz anahat, bölgesel ve Yüksek Hızlı Trenlerimize büyük bir ilgi gösterdi. 2024 yılının başından bugüne kadar anahat trenlerimizle 629 bin 848, bölgesel trenlerimizle 773 bin 321 ve Yüksek Hızlı Trenlerimizle 2 milyon 382 bin 453 genç vatandaşımız indirimli seyahat etti, sevdiklerine kavuştu, yeni yerler keşfetti. Toplamda 3 milyon 785 bin 622 gencimiz yüzde 15 indirimden faydalandı." ifadelerini kullandı.
EĞİTİM VEYA İŞ HAYATININ BAŞINDA OLAN GENÇLERE DESTEK
Bakan Uraloğlu, gençlerimize yönelik tren indirimini hayata geçirmelerinin birkaç önemli nedeni olduğunun da altını çizerek, "Eğitim veya iş hayatının başında olan gençlerimizi düşünerek, bütçelerini zorlamadan seyahat edebilmeleri için bu indirim imkanı sunduk. Böylece, ekonomik açıdan onları desteklemeyi ve çevreye duyarlı bir seyahat seçeneği olan demiryoluyla gençlerimizi bu tür ulaşım alternatiflerine yönlendirerek, hem doğayı koruma bilincini artırmayı hem de ülkemizin gelecekteki ulaşım politikalarına yön vermeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu. Her gencin, hangi şartlarda olursa olsun, Türkiye'nin dört bir yanını keşfetmesini arzuladıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, ilerleyen dönemlerde de bu tür indirimlerle daha fazla gencin demiryolu ulaşımını tercih etmesini sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ'den az peşinatlı uzun vade imkanı! Hemen anahtar teslim konut duyurusu yapıldı: 43 ilde 310 gayrimenkulde...
- Şipşak IQ testi geldi: Resimde kaç kurt var? 500 kişiden sadece 5'i bulabildi!
- Yeşilçam'ın "Bir Teselli Var" filminde bakın ne ortaya çıktı! Orhan Gencebay'ın efsane filmiydi... "Nasıl fark etmedik"
- Tarım Kredi'de yeni katalogla fiyatlar yarı yarıya düştü! İşte indirimli liste: Buğday unu, pirinç , krema, soda, sucuk...
- İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14'lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...
- DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÖSYM AİS | DGS sonuçları açıklandı mı? 2024 Dikey Geçiş Sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak?
- LGS 3. Nakil Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2024 LGS 3. Nakil başvuruları bitti mi, ne zaman son? Lise ek tercih takvimi...
- 82 83 84 85 plaka kodu o ilçelere dağıtıldı! Türkiye'nin il haritası artık...
- İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14'lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...
- YKS ek tercih KILAVUZU 2024 | Üniversite ikinci tercihler ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? ÖSYM Üniversite 2. ek tercih nasıl yapılır?
- Kediler bizimle bakın nasıl konuşuyor: Meğer gözlerini kıstığında...
- 63'lük Safiye Soyman 3 haftada mum gibi eridi! Tek yöntemle 58 kiloya bakın nasıl düştü: İşte sırrı...