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Gümrük Muhafaza ekipleri yaklaşık 730 bin kaçak eşya ele geçirdi

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 13:43
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Gümrük Muhafaza ekipleri yaklaşık 730 bin kaçak eşya ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 730 bin kaçak eşyaya el konuldu.

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