14 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 12:59
ABONE OL
Şanlıurfa’da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalına giren 9 yaşındaki çocuk boğuldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör