Gaziosmanpaşa'da başıboş pitbull dehşeti! 2 kişiye saldırdı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da başıboş şekilde dolaşan pitbull cinsi köpek 2 kişiye saldırdı. Kaldırımda yürüdükleri sırada saldırıya uğrayan kişiler yaralanırken, vatandaşlar köpeğin sahibine tepki gösterdi.
Gaziosmanpaşa'da başıboş halde dolaşan pitbull cinsi köpek kaldırımda yürüyen gençlere saldırdı.
Olayda 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, durumu fark eden bir vatandaş ise üzerine atladığı köpeğin boğazına sarılarak etkisiz hale getirdi.
ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU
Olay dün saat 16.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana geldi. Başıboş halde sokakta dolaşan pitbull cinsi köpek kaldırımda yürüyen gençlere saldırdı. Yaşanan olayda iki kişi yaralanırken, Ahmet Bozan isimli bir vatandaş, üzerine atladığı köpeği etkisiz hale getirdi.
Yaşanan olayın ardından durumu fark eden vatandaşlar, bir yandan gençlerin yardımına koşarken, bir yandan da başıboş halde dolaşan köpeğin sahibine tepki gösterdi. Olayın yaşandığı anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde, köpeğin saldırısına uğrayan gençlerden birisinin dizinden, diğerinin ise sırtından yaralandığı, vatandaşların ise köpeğin sahibine tepki gösterdikleri anlar yer alıyor.
"KEDİ GEZDİRİR GİBİ RAHATTI"
Olay anını anlatan Ahmet Bozan, "Ben ailemle buradan arabayla geçiyordum. Bir tane başıboş pitbull köpeği çocukların arasına dalmıştı ve saldırıyordu. Sonra arabayla durduk köpeğe müdahale ettik. Köpek çocuklardan birkaç tanesini yaralamıştı. Birini sırtından birini ise dizinden. Ben de can havliyle köpeğin üstüne atladım ve altıma aldım köpeğin boğazını tuttum. 15 dakika boyunca sürdü bu olay. Sonra polisi aradık ve olay yerine geldiler.
Bu esnada vatandaşlar videoya çekiyordu ve polisler vatandaşlara müdahale ediyordu. Yaklaşık 10 dakika sonra köpeğin sahibi geldi olay yerine. O kadar rahattı ki sanki kedi gezdiriyordu. Ben de tepki gösterdim çocuğa sen 10 dakika önce neredeydin bu köpek çocuklara saldırdığı zaman diye. Benim anlamadığım 15 beş dakika boyunca ben köpeği altıma aldım ve kendimi riske attım polis ekipleri gelene kadar. Polis geldiği zaman ise köpeğin sahibine değil de bana tepki gösterdi. Benim anlamadığım köpeğin sahibi mi suçlu, ben mi suçluyum" ifadelerini kullandı.
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