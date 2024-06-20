Gaziosmanpaşa’da başıboş pitbull dehşeti! 2 kişiye saldırdı

Bu esnada vatandaşlar videoya çekiyordu ve polisler vatandaşlara müdahale ediyordu. Yaklaşık 10 dakika sonra köpeğin sahibi geldi olay yerine. O kadar rahattı ki sanki kedi gezdiriyordu. Ben de tepki gösterdim çocuğa sen 10 dakika önce neredeydin bu köpek çocuklara saldırdığı zaman diye. Benim anlamadığım 15 beş dakika boyunca ben köpeği altıma aldım ve kendimi riske attım polis ekipleri gelene kadar. Polis geldiği zaman ise köpeğin sahibine değil de bana tepki gösterdi. Benim anlamadığım köpeğin sahibi mi suçlu, ben mi suçluyum" ifadelerini kullandı.

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