Burası Serengeti değil Erzincan Ovası! Sıcaktan bunalan mandaların banyo keyfi
Erzincan'a birkaç kilometre uzaklıktaki Akyazı mahallesinde mandaların doğal ortamında beslenmeleri sonrası dere içinde geçirdikleri keyifli dakikalar, Tanzanya'nın Serengeti Milli Parkı'nı akıllara getiriyor. Sıcaktan bunalan mandalar saatlerce sudan çıkmıyor.
Erzincan şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Erzincan Ovasında, mandalar ilgi odağı haline geldi. Yetiştirilen onlarca mandanın özellikle sütü ve sütünden yapılan yoğurt ile peynir adeta yok satıyor.
Havaların çok sıcak olması nedeniyle birkaç saatlik otlamadan sonra dereye akın eden mandaların banyosu saatlerce sürüyor.
"SU BANYOSU EN BÜYÜK KEYFİ"
Abdullah isimli çoban işini severek yaptığını anlatarak, "Her sabah köydeki mandaları meydanda topluyorum ve çayırlarda otlatıyorum. Elbette mandaların en büyük ihtiyacı su ve su banyosu.
Bu olmazsa olmaz. Çok keyif alıyorlar. Su banyosunun zamanını mandalar ayarlıyor. İhtiyaçları olduğunu anlıyorum ve dere kenarına götürüyorum. Sudan ne zaman çıkacaklarına yine onlar karar veriyor.
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