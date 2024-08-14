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Antalya'da yangın çıkan gezi teknesi kullanılamaz hale geldi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 08:40
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Antalya’da yangın çıkan gezi teknesi kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberine göre Antalya'nın Kemer ilçesinde gezi teknesi yandı. Teknedeki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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