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Yunanistan unsurlarınca geri itilmişlerdi! 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 00:37 Güncelleme: 13.08.2024 01:48
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Yunanistan unsurlarınca geri itilmişlerdi! 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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