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Barajda dehşet! Serinlemek isterken kayboldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 23:52 Güncelleme: 12.08.2024 23:53
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Barajda dehşet! Serinlemek isterken kayboldu

Kahramanmaraş’ta sıcaktan bunalan şahıs serinlemek için arkadaşları ile birlikte baraj göletine girdi. Şahıs gözden kayboldu ve bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler baraj göletinde kaybolan adamı arama çalışmalarını sürdürüyor.

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