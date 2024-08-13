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Maltepe'de kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! Bir iş yerinde erkek cesedi bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 13.08.2024 00:47
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Maltepe’de kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! Bir iş yerinde erkek cesedi bulundu

Maltepe'de vatandaşlar polise 5 katlı bir apartmanın altında bulunan bir iş yerinden kötü kokular geldiğini bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, dükkanı açarak içeriye girdi. Polis, iş yerinin tuvaletine yaklaşık 5 gün önce koyulmuş bir erkek cesedi buldu.

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