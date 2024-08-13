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Uşak'ta bıçaklı kavga can aldı!

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 06:31
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Uşak’ta bıçaklı kavga can aldı!

Son dakika haberine göre Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti, 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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