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Erzincan'da feci kaza! Şarampole devrilen araçta 1 kişi öldü

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 06:32
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Erzincan’da feci kaza! Şarampole devrilen araçta 1 kişi öldü

Erzincan'da şarampole devrilen araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İ.A'nın cesedi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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