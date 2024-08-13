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Çorum'da bıçaklı kavga! 17 yaşındaki genç yaralandı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 06:30
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Çorum’da bıçaklı kavga! 17 yaşındaki genç yaralandı

Son dakika haberine göre Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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