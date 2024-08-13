Ufacık alandan rahatsız oldular: CHP ve DEM'li kirli ittifak Kur'an Kursu'nu binasız bıraktı!
Mersin Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi geçen ay CHP ve DEM parti ittifakıyla, Tarsus ilçesinde bulunan Ötüken Parkı 4-6 yaş Kur'an Kursu'nun bulunduğu binanın tahsisini iptal etti. Çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenmesine engel olan kirli ittifaka Diyanet İşleri Başkanlığı konuyu yargıya taşıyarak dava açtı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi geçen ay CHP ve DEM parti ittifakıyla, Tarsus ilçesinde bulunan Ötüken Parkı 4-6 yaş Kur'an Kursu'nun bulunduğu binanın tahsisini iptal etti.
KUR'AN KURSU'NU BİNASIZ BIRAKIP İADESİNİ İSTEDİLER
2017'de 10 yıllığına Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus İlçe Müftülüğüne tahsis edilen ve Kur'an Kursu olarak kullanılan 200 metrekarelik alanda rekreasyon çalışması yapacağını gerekçe gösteren belediye, iadesini istedi.
Tahsisin iptali kararının hemen ardından Diyanet İşleri Başkanlığı konuyu yargıya taşıyarak belediye meclis kararının iptali için dava açtı.
"YÜZDE 1 ALAN BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR"
AK Partili meclis üyesi Mustafa Turan, "Burası 27 bin metrekare bir yer. Tahsis edilen ise 270 metrekare. Yüzde bir alan birilerini rahatsız ediyor. Eğer bir rekreasyon çalışması yapılacaksa, kurs buna engel değil.
"HİZMET ETMESİ GEREKEN BELEDİYE ÇOCUKLARA ENGEL OLUYOR"
Burada çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Bu konuda hizmet etmesi gereken belediye bu hizmete engel oluyor" dedi.
"İSTİSMARA AÇIK..."
MHP'li Muharrem Şimşek ise "Bunun ne Büyükşehir belediyemize ne de CHP'ye hiçbir getirisinin olmayacağını ve siyaseten kullanılabileceğini, istismara açık olduğunu ifade ettik" dedi.
CHP'nin yerel seçimlerde birçok yerde ittifak yaptığı DEM Partili belediyeler de Diyarbakır'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı çok sayıda Kur'an Kursu binasının kiralama izinlerini iptal etmişti.
İŞTE O BELGELER...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 82 83 84 85 plaka kodu o ilçelere dağıtıldı! Türkiye'nin il haritası artık...
- İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14'lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...
- YKS ek tercih KILAVUZU 2024 | Üniversite ikinci tercihler ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? ÖSYM Üniversite 2. ek tercih nasıl yapılır?
- Kediler bizimle bakın nasıl konuşuyor: Meğer gözlerini kıstığında...
- 63'lük Safiye Soyman 3 haftada mum gibi eridi! Tek yöntemle 58 kiloya bakın nasıl düştü: İşte sırrı...
- AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 | MEB Açık Lise 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, son durum ne? "aolweb.meb.gov.tr"
- 1993 1998 2001 2008 SGK girişine tam isabet emeklilik! 46 48 50 yaşa prim gün kılavuzu oluştu
- Kişilik Testi: Bir tane "S" harfi seçin! Kendiniz hakkında en gizli sırrı öğrenin!
- Çamaşır makineniz 40 yıl daha çalıştıracak sırrı ustalar verdi: Her ay bir defa bu programda...
- BİLSEM Kayıt Tarihleri 2024 | MEB BİLSEM kayıtları başladı mı, ne zaman? BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?
- Detaylar geldi: Devletten 700 bin TL hibe + 100 bin TL destek piyangosu!
- 40 kilo birden verdiren Işın Karaca diyeti! 51'lik şarkıcı bu yöntemle ne ödem ne yağ bıraktı: Günde sadece 10 adet...