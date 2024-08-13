Ufacık alandan rahatsız oldular: CHP ve DEM’li kirli ittifak Kur’an Kursu’nu binasız bıraktı!

"YÜZDE 1 ALAN BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR"

AK Partili meclis üyesi Mustafa Turan, "Burası 27 bin metrekare bir yer. Tahsis edilen ise 270 metrekare. Yüzde bir alan birilerini rahatsız ediyor. Eğer bir rekreasyon çalışması yapılacaksa, kurs buna engel değil.