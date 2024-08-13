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Ufacık alandan rahatsız oldular: CHP ve DEM'li kirli ittifak Kur'an Kursu'nu binasız bıraktı!

Giriş: 13.08.2024 17:51 Güncelleme: 13.08.2024 18:03
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Ufacık alandan rahatsız oldular: CHP ve DEM’li kirli ittifak Kur’an Kursu’nu binasız bıraktı!

Mersin Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi geçen ay CHP ve DEM parti ittifakıyla, Tarsus ilçesinde bulunan Ötüken Parkı 4-6 yaş Kur'an Kursu'nun bulunduğu binanın tahsisini iptal etti. Çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenmesine engel olan kirli ittifaka Diyanet İşleri Başkanlığı konuyu yargıya taşıyarak dava açtı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi geçen ay CHP ve DEM parti ittifakıyla, Tarsus ilçesinde bulunan Ötüken Parkı 4-6 yaş Kur'an Kursu'nun bulunduğu binanın tahsisini iptal etti.

KUR'AN KURSU'NU BİNASIZ BIRAKIP İADESİNİ İSTEDİLER

2017'de 10 yıllığına Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus İlçe Müftülüğüne tahsis edilen ve Kur'an Kursu olarak kullanılan 200 metrekarelik alanda rekreasyon çalışması yapacağını gerekçe gösteren belediye, iadesini istedi.

Tahsisin iptali kararının hemen ardından Diyanet İşleri Başkanlığı konuyu yargıya taşıyarak belediye meclis kararının iptali için dava açtı.

"YÜZDE 1 ALAN BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR"

AK Partili meclis üyesi Mustafa Turan, "Burası 27 bin metrekare bir yer. Tahsis edilen ise 270 metrekare. Yüzde bir alan birilerini rahatsız ediyor. Eğer bir rekreasyon çalışması yapılacaksa, kurs buna engel değil.

"HİZMET ETMESİ GEREKEN BELEDİYE ÇOCUKLARA ENGEL OLUYOR"

Burada çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Bu konuda hizmet etmesi gereken belediye bu hizmete engel oluyor" dedi.

"İSTİSMARA AÇIK..."

MHP'li Muharrem Şimşek ise "Bunun ne Büyükşehir belediyemize ne de CHP'ye hiçbir getirisinin olmayacağını ve siyaseten kullanılabileceğini, istismara açık olduğunu ifade ettik" dedi.

CHP'nin yerel seçimlerde birçok yerde ittifak yaptığı DEM Partili belediyeler de Diyarbakır'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı çok sayıda Kur'an Kursu binasının kiralama izinlerini iptal etmişti.

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