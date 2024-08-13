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Ankara'da dehşet veren olay! Otomobile silahlı saldırı düzenlendi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 18:11
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Ankara’da dehşet veren olay! Otomobile silahlı saldırı düzenlendi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Alparslan Y.'nin kullandığı otomobile husumetlisi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıdan yara almayan Alparslan Y. ve saldırgan polis ekipleri gelmeden olay yerinden kaçtı.

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