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Şırnak'ta kahreden olay! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 14:44
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Şırnak’ta kahreden olay! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kayalıklardan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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