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Çanakkale'deki baraj ve göletlere 1 milyon 750 bin sazan yavrusu bırakıldı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 14:48
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Çanakkale’deki baraj ve göletlere 1 milyon 750 bin sazan yavrusu bırakıldı

Çanakkale'deki baraj ve göletlere, Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 1 milyon 750 bin sazan yavrusu salındı.

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