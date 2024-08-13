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Bolu'da baraj gölünden "hayalet ağ" çıkarıldı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 14:34
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Bolu’da baraj gölünden hayalet ağ çıkarıldı

Bolu'da baraj gölünden yaklaşık 100 metre uzunluğunda "hayalet ağ" olarak adlandırılan atık balık ağları çıkarıldı. Kaçak ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik çalışmaların süreceği bildirildi.

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