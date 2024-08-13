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Pendik'te sebze yüklü kamyonet devrildi! Yaralılar var

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 06:38
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Pendik’te sebze yüklü kamyonet devrildi! Yaralılar var

Pendik'te sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen sürücünün yakınlarınca devrilen kamyonetteki sebzelerin toplanmasının ardından araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

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