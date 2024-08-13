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Erzincan'da güven ve huzur uygulaması

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 08:43
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Erzincan’da güven ve huzur uygulaması

Erzincan'da polis ekipleri tarafından, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için alınan tedbirler kapsamında güven ve huzur uygulaması belirli periyotlarda gerçekleştiriliyor.

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