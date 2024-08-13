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Patinaj cinayetinde saklandığı yerde 4 gün sonra yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 13:36
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Patinaj cinayetinde saklandığı yerde 4 gün sonra yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi

Antalya'da bozulan ticari taksiye yardıma giden çekici şoförüyle, patinaj ve gürültü yaptığı iddiasıyla tartışıp ardından silahla başından vurarak öldürerek olay yerinden kaçan şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı yerde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, gazetecilerin 'neden öldürdün?' sorusunu ise cevapsız bıraktı.

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