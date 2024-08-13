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Bitlis’te otomobille tır çarpıştı: 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.08.2024 13:34
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Bitlis’te otomobille tır çarpıştı: 4 yaralı

Bitlis’te otomobille tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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