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Müebbet hapisle aranan adam oğlunun iş yerine düzenlenen operasyonla yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 13:38
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Müebbet hapisle aranan adam oğlunun iş yerine düzenlenen operasyonla yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kasten adam öldürme sucudan müebbet hapis cezasıyla aranan şahıs, oğluna ait işyerine jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

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