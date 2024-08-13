Otobüs kazalarında rekor artış! Son 5 yılda yüzde 67 yükseldi! İşte başlıca nedeni...

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İLK 7 AYDA 180 KAZA YAŞANDI

Jandarma Genel Komutanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre yıllar içinde ölümlü ve yaralanmalı şehirler arası otobüs kazaları sayısı belli oldu. Buna göre, 2020 yılında 218 adet, 2021 yılında 252 kez şehirler arası otobüs kazası yaşandı. 2022 yılında 333 adet, 2023'te 364 adet ve 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde 180 ölümlü ve yaralanmalı otobüs kazası gerçekleşti.