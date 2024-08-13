Otobüs kazalarında rekor artış! Son 5 yılda yüzde 67 yükseldi! İşte başlıca nedeni...
Son dönemde şehirler arası yolcu otobüslerinin kaza oranı giderek artarken bu durum rakamlara yansıdı. Son 5 yılda kazalar yüzde 67 oranında artarken kazaların başlıca nedeni olarak 'yoldan çıkma' dikkat çekti.
Son dönemde şehirler arası yolcu taşımacılığında kaza haberleri sıklaştı. En son Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü 9 Ağustos'ta Ankara'nın Polatlı ilçesinde köprü ayağına çarpıp ikiye ayrıldı, 9 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan yaşanan kazalar üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü 3 gündür kara yollarında otobüsleri sıkı denetim altına aldı.
OTOBÜS KAZALARI 5 YILDA YÜZDE 67 ORANINDA ARTTI
Son 5 yılda ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı yüzde 67 artış gösterdi. 2020 yılında 218 otobüs kazası yaşanırken 2023 yılının tamamında 364 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti. Yıllar arasındaki artış yüzde 67 olarak hesaplandı.
KAZALARIN BAŞLICA NEDENİ YOLDAN ÇIKMA
Otobüs kazalarının oluş şekillerine bakıldığında en fazla kaza türü yoldan çıkma olarak görüldü. Sırasıyla yandan vurma, devrilme, savrulma takla karşılıklı çarpışma kaza türleri olarak yaşandı.
İLK 7 AYDA 180 KAZA YAŞANDI
Jandarma Genel Komutanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre yıllar içinde ölümlü ve yaralanmalı şehirler arası otobüs kazaları sayısı belli oldu. Buna göre, 2020 yılında 218 adet, 2021 yılında 252 kez şehirler arası otobüs kazası yaşandı. 2022 yılında 333 adet, 2023'te 364 adet ve 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde 180 ölümlü ve yaralanmalı otobüs kazası gerçekleşti.
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