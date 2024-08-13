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5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.08.2024 15:35 Güncelleme: 13.08.2024 15:40
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5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de bir çay bahçesindeki oturan vatandaşlara bıçakla saldıran ve 5 kişiyi yaralayan şahıs, geniş güvenlik tedbirleri altında polis özel harekat ekipleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

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