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Osmaniye'de ilginç olay: Piknikte kebap yerken karnına şiş saplandı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 14:25 Güncelleme: 13.08.2024 15:08
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Osmaniye’de ilginç olay: Piknikte kebap yerken karnına şiş saplandı

Osmaniye'de ailesine birlikte pikniğe giden bir kadının karnına mangal esnasında şiş saplandı. Talihsiz kadın karnında şişle hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

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