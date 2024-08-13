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Ordu'da denize giren kişi boğuldu

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 13:58
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Ordu’da denize giren kişi boğuldu

Son dakika haberine göre Ordu'da serinlemek için denize giren kişi boğuldu. Otyıldız'ın cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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