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Bolu'da baraj gölünden "hayalet ağ" çıkarıldı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 13:43
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Bolu’da baraj gölünden hayalet ağ çıkarıldı

Bolu'da baraj gölünden yaklaşık 100 metre uzunluğunda "hayalet ağ" olarak adlandırılan atık balık ağları çıkarıldı.

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