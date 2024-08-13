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Diyarbakır'da "Abluka" operasyonu düzenlendi! 24 kişi gözaltına alındı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 08:46 Güncelleme: 13.08.2024 09:03
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Diyarbakır’da Abluka operasyonu düzenlendi! 24 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent meydanında kurşunlama, tehdit, yaralama, hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerle ilgili yapılan operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

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