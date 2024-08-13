Naci Görür’den İstanbullulara öneri! O ilçeyi işaret etti: Zemini çok sağlam ve güvenli...

"ÇEKMEKÖY'ÜN ZEMİNİ SAĞLAM VE GÜVENLİ"

İstanbul'da beklenen büyük depremin Çekmeköy üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendiren Görür, Çekmeköy'ün zemin yapısının İstanbul'da diğer ilçelere göre daha güvenli olduğunu vurgulayarak, bölgenin depremden etkilenme riskinin daha düşük olduğunu belirtti.

Çekmeköy'ün zemin yapısının, depremler sırasında yapısal hasarı azaltacak nitelikte olduğunu ifade eden Görür, bu durumun ilçenin deprem güvenliği açısından önemli bir avantaj sağladığını söyledi.