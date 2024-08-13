7 katlı bina yerle bir oldu! Gaziantep’te depremden etkilenen binanın çöküş anı kamerada...

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemede 801 dairenin Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenerek orta hasarlı olduğu belirlendi.

Orta hasarlı dairelerin güçlendirilmesi için verilen sürenin sona ermesi ile güçlendirme ruhsatı alamayan ve ağır hasara dönen dairelerin yıkımına başlandı.