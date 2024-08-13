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7 katlı bina yerle bir oldu! Gaziantep'te depremden etkilenen binanın çöküş anı kamerada...

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 14:55 Güncelleme: 13.08.2024 16:23
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7 katlı bina yerle bir oldu! Gaziantep’te depremden etkilenen binanın çöküş anı kamerada...

Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen binaların yıkımına devam edilirken, Gaziantep'te ağır hasarlı bir bina yıkım işlemi esnasında çöktü. O anlar kameralara yansıdı. İşte binanın çöküş anı...

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemede 801 dairenin Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenerek orta hasarlı olduğu belirlendi.

Orta hasarlı dairelerin güçlendirilmesi için verilen sürenin sona ermesi ile güçlendirme ruhsatı alamayan ve ağır hasara dönen dairelerin yıkımına başlandı.

Yıkılan binaYıkılan bina

GÜÇLENDİRME RUHSATI ALAMAYAN BİNAYA YIKIM KARARI

Cumhuriyet Mahallesinde depremde orta hasar gören ve güçlendirme ruhsatı alamadığı için boşaltılan 7 katlı apartman da yıkım kararı verildi.Bölgede önlem alınmasının ardından ekipler, kontrollü yıkım çalışması başlattı.

Yıkılan binaYıkılan bina

YIKIM ANI KAMERALARA YANSIDI

Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmada, apartman bir anda çöktü. Çökmeyle etrafı bir anda toz bulutu kapladı, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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