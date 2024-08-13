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Aydın'da yolcu otobüsü ile kepçe çarpıştı: 9 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 15:26
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Aydın’da yolcu otobüsü ile kepçe çarpıştı: 9 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsüyle kepçenin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

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